2024-05-20 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي ليفربول الانكليزي رسمياً، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024) اسم المدرب الجديد الذي سيقود الريدز، بداية من الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب.

ورحل كلوب عن تدريب ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة داخل ملعب آنفيلد بدأت عام 2015، وحقق خلالها 8 بطولات.

وكشف ليفربول، في بيان عبر موقعه الرسمي أن الهولندي آرني سلوت، مدرب فينورد، سيتولى قيادة الفريق، بداية من الموسم المقبل.

وقال ليفربول، في بيانه: "يمكن لنادي ليفربول أن يعلن موافقة آرني سلوت على تولي منصب المدير الفني، بداية من 1 يونيو/حزيران 2024، بشرط الحصول على تصريح عمل".

وأضاف البيان: "سينضم المدرب البالغ من العمر 45 عامًا إلى الريدز قادمًا من فينورد، قبل موسم 2024-25، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الهولندي مقابل خدماته".

وتابع: "سيحل سلوت محل يورجن كلوب على رأس القيادة الفنية للفريق، بعدما قرر المدرب الألماني الرحيل عن منصبه في نهاية الموسم الحالي".

وسيصل سلوت إلى ليفربول، بعد 3 مواسم ناجحة للغاية مع فينورد، قاد الفريق خلالها إلى لقب الدوري في 2023، وحصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الهولندي مرتين.

وفي الآونة الأخيرة، ساعد سلوت فينورد على الفوز بكأس هولندا في أبريل/نيسان الماضي، بعد فوزه على إن إي سي نيميجن 1-0 في النهائي.

وقبل قيادة فينورد، شغل سلوت منصب المدير الفني لفريق ألكمار، وقاده إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، خلف أياكس المتصدر بفارق الأهداف فقط، عندما تم إلغاء الموسم الهولندي بسبب فيروس كورونا في عام 2020.

ومن المقرر أن يبدأ سلوت الموسم التحضيري له كمدرب لليفربول في يوليو/تموز المقبل.