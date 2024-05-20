اجتماع حكومي يناقش انشاء مصنعين لصناعة حافلات نقل الركاب والحواسيب

2024-05-20 21:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ناقشت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، الاثنين، انشاء مصنعين لصناعة حافلات نقل الركاب والحواسي الإلكترونية. ووفقاً لبيان حكومي، أطلعت عليه الاقتصاد نيوز، فإن السوداني، ترأس، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، بحضور وزيرة المالية، ووزيري التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وأُقرّ في الاجتماع خطوات توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف البيان إن الاجتماع بحث في المشروعات الموضوعة على خطة عمل الصندوق، وإدخال الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد العراقي، وضمن مسار عمل مشاريع الصندوق واستهداف توطين الصناعات المتنوعة في العراق، كما جرت مناقشة الطلبات المقدمة من جهات القطاع الخاص لغرض بناء الأبنية المدرسية، حيث فاقت الطلبات ما معروض للمشروع في مرحلته الأولى. وناقش الاجتماع، بحسب البيان، مشروع إنشاء مصنع لصناعة حافلات نقل الركاب، بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وأيضاً بحث طلب إنشاء مصنع للحواسيب اللوحية الإلكترونية، واستخدامها في المدارس ضمن العملية التعليمية والتربوية. وأردف البيان، أن الاجتماع بحث أيضاً ملف الشراكات مع شركات أمريكية وبريطانية وسعودية في مجالات تقانات الري الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، وكذلك في مجال تسييل الغازات الصناعية، وإنارة الطرق والجسور، كما شهد تحديد المواعيد المخصصة لإطلاق مشروع أجّر وتملّك، لغرض المساهمة في وضع حلول عملية واقتصادية لأزمة السكن.