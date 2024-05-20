الشيخ الكربلائي: نعمل على إنشاء مستشفى للأورام بكل محافظة عراقية

2024-05-20 22:00:02 - المصدر: واع

البصرة - واع - سعد السماكأكد ممثل المرجعية الدينية العليا والأمين العام للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، اليوم الاثنين، العمل على إنشاء مستشفى للأورام بكل محافظة عراقية، وذلك خلال كلمته بافتتاح مستشفى الثقلين لعلاج الأورام في البصرة ضمن مشاريع العتبة المقدسة.وقال الشيخ الكربلائي في كلمته: إنه "في يوم ذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، نفتتح مستشفى الثقلين لعلاج الأورام، وهو مشروع نتواضع فيه لأبناء الشعب العراقي ونشارك الإخوة في المؤسسات الصحية في تقديم الخدمة، ويوم غد سنفتتح أكاديمية الثقلين لعلاج اضطرابات التوحد وبطء النمو، ومساء الغد نفتتح المرحلة الأولى من مدينة الثقلين السكنية لإسكان ذوي الحاجة والتي تتضمن كمرحلة أولى 250 داراً و750 دارا في المرحلة الثانية وستشمل على 3000 دار عند إكمال مراحلها كافة".وأضاف، أن "البصرة هي مدينة الخير العطاء وهي أكثر محافظة قدمت جرحى وشهداء في المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية لحفظ العراق، لذا فإن لها مكانة المحبة والتقدير ولا بد أن نعبر عن هذه المكانة".وتابع، أن "الهدف من إنشاء المشاريع في المجال الصحي والتعليمي والثقافي هو أن نكون عضدًا وأن نتكامل مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين بشكل أفضل".وتابع في كلمته، أن "المرجعية العليا جعلت من أولوياتها واهتماماتها الإنسانية خدمة الإنسان في مختلف مجالات حياته، لذا لا بد من أن نعكس هذا الاهتمام الجدي على أرض الواقع".وقال الشيخ الكربلائي في كلمته: "نعلن من هنا أن العلاج بكل أنواعه في مستشفى الثقلين للأورام يكون مجانياً ولمدة سنة واحدة ولجميع الأعمار من الأطفال والكبار، ونحن نعمل وبالتعاون مع وزارة الصحة على إنشاء مستشفى للأورام في كل محافظة عراقية".وأضاف، "لا نريد أن نكون في العتبة الحسينية المقدسة مؤسسة ربحية أو نفعية، بل نكون مؤسسة خادمة للشعب العراقي بكل أطيافه".