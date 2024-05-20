2024-05-20 22:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن سلطات البلد قررت إجراء الانتخابات الرئاسية في الثامن من تموز المقبل. وحسب خبر نشرته وكالة إيرنا بالفارسية وترجمته “إيشان”، فإن رؤساء القوى قرروا أن يكون يوم ٨ تموز موعدا لإجراء الانتخابات لتحديد الرئيس الجديد،، وأعلنوا: أن تسجيل المرشحين سيتم في الفترة من 10 إلى 14 حزيران، والحملة الانتخابية تبدأ من […]

ظهرت المقالة إعلام إيراني: الانتخابات الرئاسية ستُجرى في ٨ تموز المقبل أولاً على ايشان.