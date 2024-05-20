2024-05-20 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، تعيين جينين هينيس- بلاسخارت من هولندا، كمنسق خاص جديد لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (أونسكول)، وذلك بعد انتهاء مهامها في العراق.

وبحسب بيان الامم المتحدة، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فان بلاسخارت ستخلف يوانا فرونتسكا من بولندا، والتي أعرب الأمين العام عن "امتنانه لها على التزامها وقيادتها لمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان".

وتشغل جينين حاليا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (منذ عام 2018)، وتأتي هينيس-بلاسخارت إلى هذا المنصب بخبرة أكثر من 25 عاما في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط، وقبل ذلك كانت وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017)- وهي أول امرأة تتقلد هذا المنصب، بحسب الامم المتحدة، كما عملت سابقا عضوة في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) وكعضو في البرلمان الأوروبي (2204-2010). كما عملت السيدة هينيس-بلاسخارت مع المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا وأيضا في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.

وتشير الامم المتحدة الى ان "بلاسخارت تتقن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية بالإضافة إلى لغتها الأم الهولندية".



