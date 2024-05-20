بعد عام على انهيار صفقته.. ما أهمية عقد المنصورية الغازي الذي وقع اليوم؟

2024-05-20 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب مضر الكروي، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، ان توقيع عقد المنصورية الغازي له عدة فوائد من بينها توفير فرص عمل وبناء مدن صناعية في محيط الحقول.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "حقل المنصورية الغازي الذي يعد اكبر حقول قطاع شرقي العراق في ديالى وباحتياطات تقترب من 5 ترليون قدم مكعب قياسية اكتشف قبل نحو نصف قرن وحفرت به بئرين وبقي دون أي تطوير رغم انه يمثل ثروة ويمكنها ان تنقل وضع المحافظة من حال الى آخر بفضل تنوع إمكانيات تطويره".

وأضاف، إن "توقيع وزارة النفط على عقد بالأحرف الأولى بين شركة نفط الوسط وائتلاف شركتي جيرا الصينية وبتروعراق لتطوير حقل المنصورية هي المحاولة الثالثة خلال سنوات بعدما تسببت اضطرابات 2014 في افشال أولى محاولاتها آنذاك"، مؤكدا بأن "انتاج الحقل قادر على تأمين احتياجات محطة المنصورية لإنتاج 700 ميكا واط دون الحاجة للاستيراد مع إمكانية زيادة الإنتاج في غضون سنوات".

وأشار الى ان "هناك 3 إيجابيات لتوقيع عقد المنصورية، وهي ثبات استراتيجية الحكومة في وضع ثروات البلاد في مسار التطوير وخلق انتقال نوعي في التوجه صوب حقول الغاز من أجل خفض فاتورة الاستيراد الباهظة مع أهمية هكذا مشاريع في خلق انتعاش اقتصادي وتوفير فرص عمل وإمكانية بناء مدن صناعية في محيط الحقول الغازية التي تمتد لأكثر من 30 كم".

وأعلنت شركة نفط الوسط اليوم الاثنين، توقيع عقد بالأحرف الأولى مع ائتلاف شركتي جيرا الصينية وبترو عراق، لتطوير حقل المنصورية الغازي.

وأكد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين ان الإنتاج الأولي لعقد تطوير حقل المنصورية الغازي بمحافظة ديالى، الوصول إلى انتاج (100) مقمق في غضون (18) شهراً، وتحقيق انتاج الذروة (300) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم ) في غضون (4-5 ) سنوات بعد توقيع العقد.

وسبق إن تم إحالة حقل المنصورية الى شركة سينوبك الصينية وتوقيع العقد معها في 2022، الا إنه في شباط 2023 انهارت الصفقة بسبب طلب الشركة الصينية تغيير شروط في العقد.