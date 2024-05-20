هيئة الاتصالات تعلن ضوابط جديدة لبيع وتداول الأجهزة السلكية واللاسلكية

2024-05-20 23:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوّت مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024)، على تعديل ضوابط بيع وتداول أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق.

وذكر بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وخلال الجلسة الدورية التي عقدها المجلس برئاسة بسام الزيدي وبحضور أعضاء مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، تم مناقشة عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة".

وأشار البيان الى، ان "هذه الضوابط تنظم استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي من ضمنها منع استخدام هذه الاجهزة إلا من قبل الجهات التي لديها موافقات أصولية مستحصلة من هيئة الإعلام والاتصالات".

وأضاف "فيما رخصت هيئة الإعلام والاتصالات عدد من الشركات والمكاتب المصنفة التي يحق لها استيراد وبيع وتداول هذه الأجهزة من خلال استحصال الموافقات الأمنية وفقاً لضوابط الهيئة".

ولفت البيان الى، ان "تطبيق هذه الضوابط تتم بالتعاون مع وزارة التجارة و وزارة المالية و المؤسسات الأمنية المعنية بتداول هذه الأجهزة التي تقوم بموجبها بتحديد الجهات التي تستعمل أو تتداول بالأجهزة".