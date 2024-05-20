المركزي يفتح فروعا لمصرفي الرشيد والرافدين امام الحجاج لتصريف الدولار

2024-05-20 23:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024) عن اتفاقها مع البنك المركزي العراقي على فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد، في بغداد والمحافظات لتصريف عملة الدولار الى الحجاج.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد اجتماعات عدة عقدتها الهيئة مع البنك المركزي، وبتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجهود رئيس الهيئة سامي المسعودي بضرورة تسهيل العملية المصرفية لحجاج بيت الله الحرام، وحرص البنك المركزي على خدمة الحجاج، تم الاتفاق على فتح مصرفي الرافدين والرشيد ابوابها امام ضيوف الرحمن".

وأوضحت انه "تم فتح 30 فرعا لمصرفي الرشيد والرافدين في بغداد، و8 أفرع في المحافظات حسب جداول تفويج الحجاج، فيما يتم تخصيص شركات صرافة في المحافظات التي يتعذر فتح فروع فيها".

يشار الى ان مصرف الناسك الإسلامي، هو المصرف الوحيد الذي بادر خلال الايام الماضية بتصريف الدولار يوميا الى الحجاج.

وهذه قائمة بأسماء فروع المصارف لتصريف عملة الدولار الى الحجاج:

فروع مصرف الرافدين في بغداد:

- الوزيرية

- المنصور

- الرافعي

- الأمانة العامة لمجلس الوزراء

- دور الضباط

- القدس

- المشتل

- المعرفة

- شارع فلسطين

- حي العامل

فروع مصرف الرشيد:

- اليرموك

- الكرخ

- الجوادين

- المحمودية

- ابو غريب

- الشورجة راغبة خاتون

- ارخيته

- الاعتماد التجاري

- ثورة العشرين