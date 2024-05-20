2024-05-20 23:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، عن حالة عدم استقرار جوي ستشهدها اجزاء من شمال ووسط البلاد غدا الثلاثاء.

وقال السلامي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء وجود حالة عدم استقرار جوي (ضعيفة) تؤثر يوم غد على بعض مدن البلاد مصحوبة بنشاط سحب البرق والرعد وتشمل اجزاء من الشمال والوسط والفرات الاوسط".

وأوضح أن "الرياح جنوبية شرقية الى متغيرة الإتجاه بسرعة 10-20 كم في الساعة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل هذا اليوم ولا تغيير كبير".



