2024-05-20 23:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الاثنين، عن إجراء تعديل في ضوابط بيع وتداول أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق، مبينة أن هذه الضوابط تمنع استخدام هذه الأجهزة إلا من قبل الجهات التي لديها موافقات أصولية.

وقال إعلام مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، صوّت اليوم على تعديل ضوابط بيع وتداول أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية في العراق".

ولفت إلى أن "ذلك جاء خلال الجلسة الدورية التي عقدها المجلس برئاسة بسام الزيدي وبحضور أعضاء مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات، والتي تضمنت مناقشة عدد من القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة".

وبيّن أن "هذه الضوابط تنظّم استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي من ضمنها منع استخدام هذه الاجهزة إلا من قبل الجهات التي لديها موافقات أصولية مستحصلة من هيئة الإعلام والاتصالات".

وأشار إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات رخّصت عدداً من الشركات والمكاتب المصنفة التي يحق لها استيراد وبيع وتداول هذه الأجهزة من خلال استحصال الموافقات الأمنية وفقاً لضوابط الهيئة".

وتابع: "يتم تطبيق هذه الضوابط بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة المالية والمؤسسات الأمنية المعنية بتداول هذه الأجهزة والتي تقوم بموجبها بتحديد الجهات التي تستعمل أو تتداول بالأجهزة".