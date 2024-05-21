داخل عيادته كاميرا سرية.. القبض على منتحل صفة طبيب تجميل في بغداد

2024-05-21 00:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024)، عن إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة طبيب تجميل.

وذكر بيان لشرطة الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد/ الرصافة المتمثلة بفوج طوارئ بغداد الرصافة الثاني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة (456) لانتحاله صفة طبيب تجميل".

وأوضح، ان المتهم "يقوم بعمليات تجميل داخل عيادته وضبط بداخلها على مواد طبية تستخدم للحقن والتجميل، وكاميرا سرية على شكل مصباح، وأجهزة طبية مختلفة الأنواع، وانبولات بداخلها مواد مجهولة".

ولفت الى "تسليم الشخص من المضبوطات إلى الجهات المختصة أصولياً".