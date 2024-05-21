بنزيما يشعر بالندم.. وشرط لعودته إلى أوروبا

2024-05-21 00:08:01 - المصدر: الفرات نيوز

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ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن كريم بنزيما أعرب للمقربين منه، عن أنه يشعر بالندم والإحباط خلال تجربته مع اتحاد جدة، مقارنة بما كان عليه في ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن الدولي الفرنسي يرغب في الخروج من الاتحاد، ناديه الحالي.

وأشارت إلى أن صندوق الاستثمار السعودي، لا يريد رحيل كريم بنزيما، على الأقل في أول 3 سنوات من العقد.

وأكدت أنه من الممكن أن يعمل صندوق الاستثمار، على نقل اللاعب الفرنسي إلى ناد آخر في الدوري السعودي.

وتابعت أنه في حالة وصول "عرض ضخم من أوروبا" إلى بنزيما، سيتم السماح له بالرحيل.

وانضم بنزيما (36 عاما) لصفوف الاتحاد في يونيو/حزيران 2023، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عاما، أصبح خلالها أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الملكي.

ولكن صاحب الكرة الذهبية عام 2022، فشل في مواصلة تقديم مثل هذه العروض بالملاعب السعودية، حيث شارك مع الاتحاد في 29 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 لزملائه.