وزير الصحة: نثمن موقف المرجعية الدينية والعتبة الحسينية على إنجاز المشاريع الصحية

2024-05-21 00:42:02 - المصدر: واع

البصرة – واعثمن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، موقف المرجعية الدينية والعتبة الحسينية على إنجاز المشاريع الصحية.وقال الحسناوي في كلمة له خلال افتتاح مستشفى الثقلين لعلاج الاورام التابع للعتبة الحسينية المقدسة في البصرة حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، " نثمن موقف المرجعية الدينية والعتبة الحسينية ومتوليها الشرعي على إنجاز هذه المشاريع الصحية "، لافتا الى ان "مستشفى الثقلين لعلاج الاورام تخدم الشعب العراقي عامة واهالي البصرة خاصة".وأضاف، أن " اعداد الاصابات بالسرطان والاورام في العراق بتزايد مما يتطلب التكاتف"، مبينا، أنه " بلغ عدد المسجلين في وزارة الصحة لعام 2022 نحو 39 الف اصابة بالأورام، الأمر يتطلب جهدا مشتركا من وزارة الصحة و المؤسسات الدينية و القطاع الخاص".وتابع، "ننظر إلى مشاريع العتبة مشاريع اساسية للخدمات الصحية، ونؤكد بالتركيز على مشاريع معالجة الاورام والصحة النفسية ومكافحة الادمان "، مؤكدا أن " المستشفيات التي تعنى بالأمهات والاطفال ايضا لها اهمية كبيرة ".وأوضح، أن " هذه المشاريع اساسية وتتكامل مع ما تقدمه وزارة الصحة والقطاع الخاص "، مشيرا الى ان " أفتتاح أي منفذ صحي يعود بالخير والخدمة الصحية لأبناء الشعب العراقي ".وشدد على "أهمية المراكز التي تعنى بعلاج الاورام لكلفتها العالية بالإنشاء والعلاج".