بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية في العراق لعام اضافي

2024-05-21 00:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، (20 ايار 2024)، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لعام إضافي.

وقال بايدن في رسالة وجهها الى الكونغرس الأمريكي ونشرها البيت الأبيض، إن "العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق لا تزال تشكل تهديدا غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وللولايات المتحدة أيضا".

وأوضح، أنه "لذلك فإن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة باستقرار العراق ستستمر سارية المفعول بعد 22 مايو/ ايار 2024 لعام إضافي".

يشار الى ان القرار 13303 الخاص بالعراق صدر في عام 2003 خلال عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن.

ويعني القرار أنه يحق للرئيس الأمريكي إصدار أوامر تخص التجارة الدولية، وكل ما يتعلق بأي تهديد للأمن القومي الأمريكي، وهو ما استند إليه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الذي أصدر في 22 مايو/ ايار -عقب غزو العراق عام 2003- أمرا بالرقم 13303 الخاص بإعلان حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة.