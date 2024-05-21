2024-05-21 01:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان يوم الاثنين، بوقوع إصابات في نزاع عشائري جنوبي العراق، فيما تم تسجيل حالة انتحار في محافظة أخرى.

وابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن 3 أشخاص اصيبوا بإطلاقات نارية متبادلة بنزاع عشائري،، ناحية ( بني هاشم ) جنوب شرقي العمارة.

وفي ديالى اخبر مصدر امني وكالتنا؛ أن رجلا مسنا مواليد 1945 انتحر بشنق نفسه بواسطة يشماغ داخل حظيرة مواشيه نتيجة نفوق عدد من الأغنام بسبب زيادة تناولها للعلف.