2024-05-21 01:06:07 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح



تلقت جريدة (الصباح) مزيدا من التهاني بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيسها، تضمنت إشادة بدورها في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة.

وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله في تهنئته: نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات لجميع العاملين في جريدتكم الغراء، متمنين للجميع التوفيق ودوام الإبداع والتألق لأداء رسالتكم الإعلامية النبيلة التي رافقت عملكم المهني الكبير بالكلمة الصادقة والاحتراف في العمل الإعلامي ونقل الأخبار بمصداقية ومهنية.

وأشاد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بمهنية "الصباح" وقال في تهنئته: إن "الصباح" استطاعت عبر مسيرتها الإعلامية أن تثبت قدرتها المهنية المميزة من خلال التغطية الإعلامية الصادقة والعمل الصحفي المبدع والتزامها بمهنية العمل الصحفي والإعلامي وجهودها في نقل الحقيقة إلى الرأي العام .

وأعرب عن تمنيه، لكل العاملين في الجريدة، المزيد من التقدم والنجاح والتألق على طريق الارتقاء بالعمل الإعلامي المبدع الذي يصب في خدمة بلدنا وشعبنا الكريم .

بدورها، قالت مدير عام دار الكتب والوثائق في وزارة الثقافة إشراق عبد العادل صكبان: بفيض من الفخر والاعتزاز يسرنا أن نتقدم إليكم بأجمل التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة مرور واحد وعشرين عاما على صدور جريدتكم المؤقرة، التي جسدت محطة مهمة في مسيرة الإعلام العراقي والعربي، لترسخ خلال هذه الأعوام مكانتها بصفتها منبرا إعلاميا رائدا في نقل الحقيقة بموضوعية ومهنية عالية .

وثمن سفير السودان في بغداد، عبد الرحيم سر الختم، الدور الإيجابي الذي قامت به "الصباح" في ترسيخ العمل الإعلامي في العراق عبر الكلمة الصادقة والتحليل المنطقي لعكس الواقع العراقي للمواطنين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم .

وعد سر الختم حرص الجريدة على استقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة، بأنه عمل كبير ومضن، مضيفا، أجد نفسي محقا في الإشادة بهذا الجهد الجبار والأداء الرائع للعاملين، والمتابعة اللصيقة من قيادات الشبكة بمختلف أقسامها التي حققت تقدما كبيرا في تداول المعلومة وتحليلها بكل صدق ووطنية.