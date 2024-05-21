يوفنتوس يفرض تعادلا مثيرا على بولونيا

2024-05-21 03:06:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفلت فريق يوفنتوس من هزيمة موجعة وتعادل بشكل درامي مع مضيفه بولونيا 3-3 الاثنين في المرحلة 37 قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.وانتهى الشوط الأول بتقدم بولونيا بهدفين سجلهما ريكاردو كالافيوري في الدقيقة الثانية وسانتياجو كاسترو في الدقيقة 11 قبل أن يحرز ريكاردو كالافيوري الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 53.لكن يوفنتوس لم يستسلم ونجح في إدراك التعادل بشكل مثير، إذ رد فيدريكو كييزا بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 76.وأضاف المهاجم البولندي أركاديوز ميليك الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 83 وبعدها بدقيقة واحدة خطف كينان يلدز هدف التعادل.ورفع بولونيا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.وضمن بولونيا ويوفنتوس التأهل لدوري أبطال أوروبا رفقة إنتر ميلان البطل وميلان الوصيف.ويتنافس أتالانتا صاحب المركز الخامس برصيد 66 نقطة مع روما صاحب المركز السادس برصيد 63 نقطة، على بطاقة التأهل الأخيرة لدوري الأبطال.ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في الكالتشيو لدوري الأبطال، ويصعد السادس والسابع للدوري الأوروبي، ويتأهل الثامن للدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي.وفي القاع، تأكد هبوط ساليرنيتانا وساسولو للدرجة الثانية، فيما يتصارع إمبولي وأودينيزي وفروسينوني وكالياري على تفادي بطاقة الهبوط الثالثة.