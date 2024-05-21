تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

2024-05-21 09:00:03 - المصدر: واع

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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً بما يعادل 0.1% إلى 83.34 دولاراً للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1% إلى 79.72 دولاراً للبرميل.

وانخفض كلا الخامين القياسيين أقل من 1% يوم أمس الاثنين بعدما قال مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إنهم ينتظرون المزيد من العلامات على تباطؤ التضخم قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

المصدر: العربية