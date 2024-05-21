والدة مبابي تلمح إلى الوجهة المقبلة لنجم فرنسا

2024-05-21 09:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أقام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حفلا مهيبا لتوديع زملائه في الفريق بعدما قرر الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن مبابي أقام الحفل في مطعم إيطالي بالعاصمة الفرنسية باريس ودعا إليه 250 فردا.

وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على رأس الحضور إضافة إلى عدد كبير من لاعبي الفريق الباريسي، كما تواجد أيضا ويلفريد مبابي والد اللاعب الفرنسي وكذلك والدته الجزائرية فايزة العماري.

وتحدثت العماري لوسائل الإعلام المتواجدة خارج المطعم فقالت: "باريس مدينة ساحرة حقا"، وبسؤالها أين سيلعب مبابي في الموسم المقبل، أجابت بابتسامة: "أعتقد أنكم تعرفون، أليس كذلك؟".

وسيرحل كيليان مبابي (25 عاما) عن صفوف بي إس جي بعد 7 مواسم بقميص الفريق، وبات في طريقه إلى ريال مدريد الإسباني.

ويستعد مبابي لظهوره الأخير مع سان جيرمان أمام ليون يوم السبت المقبل في نهائي كأس فرنسا.

المصدر: كورة