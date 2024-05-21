صلاح يلمح بشأن مصيره مع ليفربول

2024-05-21 09:06:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أثار المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الجدل مجددا في مسألة بقائه مع فريقه للموسم المقبل من عدمه، في ظل التكهنات التي تفيد باحتمالية خروجه من "الريدز" هذا الصيف.

وتسعى كبار الأندية السعودية لضم صلاح علما أنه تبقى عام واحد على عقده مع ليفربول، وحاول اتحاد جدة ضم صلاح في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك بخدمات نجمه المصري.

وكتب صلاح، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك في الموسم المقبل".

وأضاف: "جماهيرنا تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة".

وتشير تغريدة صلاح إلى أنه مستمر مع ليفربول في الموسم الجديد، علما بأن الفريق لم يحقق سوى لقب كأس الرابطة فقط هذا الموسم.

وكان ليفربول منافسا قويا على لقبي البريميرليغ والدوري الأوروبي، لكنه انهار في الأمتار الأخيرة ليخرج بلقب وحيد.

المصدر: وكالات