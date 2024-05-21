المالية تطلق رواتب موظفي الدولة العراقية ومنتسبي القوات الأمنية لشهر أيار

2024-05-21 09:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر أيار الجاري.

ودعت الدائرة في بيان صادر عن الوزارة، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى مراجعة الدائرة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء متطلبات التمويل المطلوبة كافة.