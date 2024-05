اليوم.. 64 الف طالب يؤدون الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة في ذي قار

2024-05-21 09:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توجَّه اليوم الثلاثاء، اكثر من 64 الف طالب وطالبة في عموم مدارس ذي قار لاداء الامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 – 2024. وقال مدير قسم الامتحانات في تربية ذي قار وليد غياض ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “الطلبة توزعوا على 451 مركزا امتحانيا في عموم مدن المحافظة...

