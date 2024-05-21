المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيار

2024-05-21 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تمويل رواتب الموظفين لشهر أيار.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر أيار الجاري".

ودعا البيان، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى "مراجعة الدائرة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".