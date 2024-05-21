2024-05-21 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

حددت لجنة المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية، اليوم الثلاثاء، موعد مقابلة المتقدمين على البرامج الشبابية.

وذكر بيان للمجلس تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه"تم اختيار 100 برنامج ومبادرة شبابية من أصل المتقدمين البالغ عددهم أكثر من 3000 برنامج مقدم من منظمات غير حكومية وفرق تطوعية من مختلف محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان إذ يتراوح المبلغ من (5 ملايين إلى 50 مليون دينار) "، لافتاً الى أنه "سيتم مقابلتهم يوم غد الأربعاء للاطلاع على مشاريعهم وتأكيداً منها على تشجيع التنافس الإيجابي بين الشباب العراقي والمبادرات الشبابية والمؤسسات الشبابية".

وأكد المجلس "على دعمه المستمر للشباب لرصد المبدع منهم واحتضان جميع الإبداعات والابتكارات، واستثمار طاقات أكبر من الشباب الموهوب والمبدع في شتى المجالات من أجل بناء جيل واع ومسؤول ومبدع ومبادر، إضافة إلى تقدير إسهامات الشباب في التنمية المستدامة، والاحتفاء بها، وتعزيز الجانب الوطني للشباب والشعور بالانتماء المجتمعي".