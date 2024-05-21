اليوم.. 4 مواجهات في دوري نجوم العراق أبرزها ديربي النجف

2024-05-21 09:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة والنجف.

وتقام على ملعب الميناء مباراة واحدة عند الساعة الرابعة عصراً بين فريقي نادي الميناء وضيفه نادي امانة بغداد.

بينما تقام مباراتان عند الساعة 6:15 حيث يحتضن ملعب الشعب الدولي المباراة الأولى لفريق الشرطة وضيفه فريق الكرخ.

في حين يحتضن ملعب الميناء المباراة الثانية التي تجمع فريق نفط البصرة وضيفه فريق الطلبة.

بينما سيكون ملعب النجف الدولي مسرحاً لمباراة ديربي النجف بين فريقي نادي نفط الوسط وضيفه نادي النجف.

وكان فريق الشرطة قد استعاد صدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم، بعد انتهاء الجولة الـ 29 برصيد 64 نقطة بعد تحقيقه الفوز على كربلاء 2-1، وتعثر منافسه القوة الجوية الذي تراجع للوصافة برصيد 63 نقطة بعد تعادله أمام الميناء من دون أهداف.

وحافظ فريق الزوراء على مركزه الثالث برصيد 56 نقطة رغم تعادله أمام زاخو رابع الترتيب برصيد 49 نقطة.