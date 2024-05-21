2024-05-21 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-السليمانية

يستمر ركود الأسواق في محافظات إقليم كردستان بالرغم من صرف رواتب الموظفين في الإقليم خلال الأشهر الماضية بشكل منتظم، فيما يستعرض مختص اقتصادي في حديث لـ "بغداد اليوم"، 3 اسباب لذلك.

وقال الخبير الاقتصادي فرمان حسين، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، إن "ركود الأسواق مستمر في أسواق الإقليم لجملة أسباب، أهمها استمرار مخاوف الموظفين من عدم استقرار الرواتب".

وأضاف، أن "السبب الآخر يتمثل في أن أغلب الموظفين مازالوا مديونين نتيجة القروض التي استلفوها من البنوك أو أقاربهم، بسبب الأزمة المالية السابقة نتيجة تأخر صرف الرواتب".

وبين أن "السبب الثالث يتمثل في عدم توافد السياح بقوة إلى مدن إقليم كردستان، في الوقت الحالي، بسبب الامتحانات النهائية لطلبة المدارس والجامعات، وبالتالي فأن الأسواق ماتزال راكدة".

ومنذ شهرين، ترسل وزارة المالية رواتب اقليم كردستان بشكل منتظم بالرغم من بعض التأخير لايام قليلة فقط، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي الزم بغداد واربيل بصرف رواتب موظفي كردستان وتوطين رواتبهم في المصارف بعيدا عن الاتفاقات والخلافات السياسية والمالية بين بغداد واربيل.