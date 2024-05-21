أسعار الذهب تواصل الارتفاع بعد انباء عن خفض أسعار الفائدة

2024-05-21 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الفدرالي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2428.14 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2431.80 دولار.

هذا ويترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي الفدرالي الأمريكي حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم.

ولا يوجد استعداد لدى مسؤولي الفدرالي لقول إن التضخم يتجه إلى مستهدف الفدرالي والبالغ 2% بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم في أبريل/ نيسان، حيث دعا كثيرون منهم إلى استمرار توخي الحذر في السياسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4% مسجلاً 1023.25 دولار.

المصدر: وكالات