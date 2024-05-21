2024-05-21 10:06:06 - المصدر: منصة إيشان

تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع توقع المستثمرين أن يؤدي التضخم واستمرار رفع الفائدة بالولايات المتحدة إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي والصناعي. تحرك الأسعار انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 83.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية […]

ظهرت المقالة الذهب الأسود يُمنى بخسائر طفيفة خلال تعاملات اليوم المبكرة أولاً على ايشان.