2024-05-21 10:06:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، يوم الثلاثاء، أن المجلس قد يصوت على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لسعيها الحصول على مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو. وقال جونسون في بيان، إن “الكونغرس يراجع جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان مواجهة قيادتها لعواقب إذا مضوا قدما”. […]

ظهرت المقالة لا سلطة لديها.. البرلمان الأمريكي يشجب قرار المحكمة الدولية باعتقال نتنياهو ويريد فرض عقوبات عليها أولاً على ايشان.