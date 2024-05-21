اليوم.. أربع مواجهات مهمة لحساب الجولة الـ30 من دوري النجوم

2024-05-21 10:12:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتحتضن ملاعب بغداد والبصرة والنجف الأشرف، مساء اليوم الثلاثاء، أربع مواجهات لحساب الجولة الـ30 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.ويلتقي فريق الشرطة بضيفه الكرخ على أديم ملعب الشعب الدولي في مباراة يسعى من خلالها القيثارة إلى الابتعاد بالصدارة باحثاً عن فوز جديد يؤهله للحفاظ على موقعه، إلا أن آماله تصطدم بالروح الشبابية للكناري الطامح لحصد نتيجة معنوية.وفي لقاء ثان يخوض الطلبة رحلة محفوفة بالمخاطر حينما يحل ضيفاً على نفط البصرة، واستعاد الأنيق توازنه في الجولة السابقة بانتصار ثمين على حساب نفط ميسان، بينما يتطلع الفريق البصري إلى التعويض بعد تعثره في الجولتين الأخيرتين بالخسارة أمام كربلاء والتعادل بمواجهة أمانة بغداد، مستنداً إلى ميزتي الأرض والجمهور للوصول إلى غايته المطلوبة.وفي مواجهة أخرى سيكون النجف على موعد جديد مع التألق، عندما يقابل جاره نفط الوسط، ويرنو غزلان البادية نحو تحقيق النقاط الكاملة من أجل بلوغ المربع الذهبي، وعلى الجانب الآخر يأتي ديربي المحافظة وسط رغبة كبيرة من عندليب الفرات لكسر حاجز النحس الذي رافقه خلال مبارياته السابقة، إذ إنه لم يحقق أي فوز في أي مواجهة في المسابقة، ويلعب اليوم أيضاً الميناء أمام أمانة بغداد، ويأمل السفانة بمواصلة نتائجهم الإيجابية بغية نيل مرتبة جيدة في نهاية المطاف.