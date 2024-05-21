القضاء: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة "الدكة العشائرية"

2024-05-21 10:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في بغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان وبالاتفاق مع اشقائه أقدموا على إطلاق عيارات نارية على دار عمهم مما أدى إلى اصابته في فمه".

وأضاف، أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات".