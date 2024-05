2024-05-21 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة استئناف ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين ارتكبا جريمة قتل شمال الناصرية.وقالت شرطة ذي قار في بيان ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، إن “محكمة استئناف ذي قار الاتحادية اصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق المدان (ب.ش) استنادا الى المادة 405 من قانون العقوبات...

