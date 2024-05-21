الجهد الخدمي ينفذ 3 مشاريع للماء في محافظة عراقية

2024-05-21 10:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ينفذ فريق الجهد الخدمي، ثلاثة مشاريع للماء الصالح للشرب في ميسان، بطاقة كلية تصل إلى 400 م3 ساعة. وقال عضو الفريق مدير دائرة ماء ميسان عقيل لعيبي محمد إن الأعمال التي يجري تنفيذها بالتعاون مع شركة الفارس الحكومية والملاكات المختصة في مديرية ماء ميسان، تتضمن تنفيذ مشروع مجمع ماء مناطق الفتلة والعزة والدفاس في مدينة العمارة، بـطاقة 400 م3ساعة، إضافة إلى ربطه مع الخط الناقل. وأضاف أن العمل يجري في مشروعين آخرين مشابهين وبنفس الطاقة، أحدهما في منطقة گصيبة والثاني في منطقة المدثرة، وتقوم تلك المشاريع بتغذية شبكات الماء التي تم تنفيذها لتلك المناطق من قبل ملاكات الفريق.