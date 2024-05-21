أربيل تحيي اليوم العالمي للشاي (صور)

2024-05-21 11:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحيت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اليوم العالمي للشاي، وسط تجمع غفير لأهالي المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المراسم أقيمت من قبل المتحف التربوي في مدينة أربيل مع رابطة المقاهي التراثية العراقية.

وقال اوميد برزنجي مدير المتحف التربوي في أربيل، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الفعالية اقيمت اليوم في مدينة اربيل بمناسبة اليوم العالمي للشاي، كون الشاي يعد من المشروبات الأساسية للعراقيين وهو جزء من الثقافة العراقية، اضافة الى كونه جزءاً من التراث التربوي في العراق حيث كان المعلم يشرب الشاي في المدرسة وقت الاستراحة بشكل يومي وهذا ما دفع المتحف التربوي لتنظيم هذه الفعالية".

وتضمنت الفعالية عرض أنواع الشاي المختلفة وملحقاته مثل السكر بألوانه المتنوعة اضافة الى نشاطات اخرى ضمن الفعالية.

وحددت الأمم المتحدة 21 أيار/ مايو من كل سنة يوما عالميا للشاي وذلك ابتداءً من عام 2019.

ويهدف تحديد هذا اليوم الى تعزيز الإجراءات الجمعية لتنفيذ الأنشطة الداعمة لإنتاج الشاي واستهلاكه على نحو مستدام، ونشر الوعي بأهمية الشاي في مكافحة الجوع والفقر.