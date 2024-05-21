اتحاد الكرة يحدد موعد مغادرة المنتخب العراقي للقاء اندونيسيا

2024-05-21 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم مطلع الشهر المقبل موعدا لمغادرة المنتخب العراقي الى جاكارتا لملاقاة نظيره الاندونيسي.

وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد اجتمع مع كاساس واتفق على مغادرة المنتخب العراقي بغداد متوجهاً إلى جاكارتا يوم 2 حزيران المقبل لملاقاة نظيره الاندونيسي يوم 6 من الشهر ذاته ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026".

وأكد أن "المنتخب سيتوجه الى اندونيسيا دون تجمع او خوض اي مواجهة ودية قبل لقاء منتخب إندونيسيا وذلك حرصاً منا لعدم إيقاف دوري نجوم العراق وتأخره وكذلك ولضيق الوقت المتاح".

وبين ان "المنتخب يبدأ تدريباته في اندونيسيا لثلاثة أيام قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين يوم 6 حزيران المقبل".

وكان المنتخب العراقي قد فاز في مباراته الاولى على اندونيسيا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع المنتخبين في البصرة.

ووقع المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في المجموعة السادسة بجانب كل من إندونيسيا والفلبين وفيتنام.