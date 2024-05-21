العراق يعلن إعادة تفعيل مشروع كهربائي متلكئ منذ عشرة اعوام

2024-05-21 11:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل مشروع متلكئ منذ عشرة اعوام ‏يتعلق بتأهيل الوحدات الإنتاجية الأربعة في محطة الدورة الحرارية.‏ وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، التقى اليوم الثلاثاء وفدا من شركة ‏‎ ETHOSالإيطالية في مقر الوزارة، مبيناً أنه جرى تدارس ‏مسببات تلكؤ العقد المبرم مع وزارة الكهرباء منذ فترة طويلة. ووجه الوزير بـ إزالة ‏العقبات كافة التي تعترض تنفيذ العقد، ومنها تعزيز الاعتمادات المالية للمشروع. ولفت البيان الى أنه تقرر خلال الاجتماع قيام الشركة الإيطالية بالشروع بأعمال تأهيل الوحدتين الثانية والثالثة، بدءاً من الشهر ‏المقبل على أن يتبعها تأهيل الوحدتين الآخرتين.‏ ووفقا للبيان، أكد فاضل عزمه على حسم موضوع المشاريع المتلكئة في قطاع الكهرباء، كاشفاً عن ‏نجاح الوزارة في تفعيل عشرات المشاريع المتوقفة خلال الــ 18 شهراً الأولى من عمر ‏الحكومة، والدخول في مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لتأهيل المحطات الكهربائية ‏وتنفيذ مشاريع طاقة جديدة، وفق خطط حكومية مدروسة.