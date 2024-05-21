العراق يعلن إعادة تفعيل مشروع كهربائي متلكئ منذ عشرة اعوام
2024-05-21 11:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، إعادة تفعيل مشروع متلكئ منذ عشرة اعوام يتعلق بتأهيل الوحدات الإنتاجية الأربعة في محطة الدورة الحرارية. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، التقى اليوم الثلاثاء وفدا من شركة ETHOSالإيطالية في مقر الوزارة، مبيناً أنه جرى تدارس مسببات تلكؤ العقد المبرم مع وزارة الكهرباء منذ فترة طويلة. ووجه الوزير بـ إزالة العقبات كافة التي تعترض تنفيذ العقد، ومنها تعزيز الاعتمادات المالية للمشروع. ولفت البيان الى أنه تقرر خلال الاجتماع قيام الشركة الإيطالية بالشروع بأعمال تأهيل الوحدتين الثانية والثالثة، بدءاً من الشهر المقبل على أن يتبعها تأهيل الوحدتين الآخرتين. ووفقا للبيان، أكد فاضل عزمه على حسم موضوع المشاريع المتلكئة في قطاع الكهرباء، كاشفاً عن نجاح الوزارة في تفعيل عشرات المشاريع المتوقفة خلال الــ 18 شهراً الأولى من عمر الحكومة، والدخول في مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لتأهيل المحطات الكهربائية وتنفيذ مشاريع طاقة جديدة، وفق خطط حكومية مدروسة.