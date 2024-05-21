وزير الكهرباء: تفعيل مشروع متلكئ منذ 10 أعوام لتأهيل محطة الدورة الحرارية ‏

2024-05-21 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل مشروع متلكئ منذ 10 أعوام لتأهيل محطة الدورة الحرارية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل التقى بوفد من شركة ((ETHOS الإيطالية في مقر الوزارة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء تدارس ‏مسببات تلكؤ العقد المبرم مع وزارة الكهرباء منذ عشرة أعوام ‏لتأهيل الوحدات الإنتاجية الأربعة في محطة الدورة الحرارية جنوب بغداد".

ووجه وزير الكهرباء "بإزالة كافة ‏العقبات التي تعترض تنفيذ العقد، ومنها تعزيز الاعتمادات المالية للمشروع"، لافتاً الى أن "الشركة الإيطالية ستقوم بالشروع في أعمال تأهيل الوحدتين الثانية والثالثة بدءاً من الشهر ‏المقبل، على أن يتبعها تأهيل الوحدتين الآخريتين".‏

وأكد عزمه "على حسم موضوع المشاريع المتلكئة في قطاع الكهرباء"، لافتا الى "‏نجاح الوزارة في تفعيل عشرات المشاريع المتوقفة خلال الـ18 شهراً من عمر ‏الحكومة، والدخول في مفاوضات مع كبريات الشركات العالمية لتأهيل المحطات الكهربائية ‏وتنفيذ مشاريع طاقة جديدة، وفق خطط حكومية مدروسة". ‏