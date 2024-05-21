الأنواء الجوية: عودة الحالة المطرية وانخفاض في درجات الحرارة

2024-05-21 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً ، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات في القسم الشمالي من البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأوضح أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة ستكون فسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".