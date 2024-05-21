الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة (الدكة) العشائرية

2024-05-21 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة (الدكة) العشائرية في بغداد.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"المدان وبالاتفاق مع أشقائه أقدموا على إطلاق عيارات نارية على دار عمهم والتي أدت إلى إصابته في فمه".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات".