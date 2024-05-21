هيئة الأوراق المالية تعلن اتخاذ إجراءات لمنع التلاعب بارتفاع الأسهم

2024-05-21 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، العمل على حماية حقوق المستثمرين لضمان الشفافية، فيما أشارت إلى اتخاذ إجراءات لمنع التلاعب بارتفاع الأسهم.وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الهيئة وخلال 20 عاماً عملت على حماية حقوق المستثمرين، وهذا هو سبب رئيس لوجودها"، مبيناً أنه "ضمن ما قدمته الهيئة هو مراقبة سوق العراق للأوراق المالية كي يعمل بصورة شفافة أمام جميع المستثمرين، وأن لا تكون هناك أفضلية على مستثمر دون آخر بالمعلومات التي قد تؤدي الى ارتفاع الأسهم والاستثمار بها".وأضاف أن "الهيئة تعمل حالياً على قانون هيئة الأوراق المالية المرسل من مجلس الوزراء الى مجلس النواب، وتمت القراءة الأولى وبانتظار تشريع القانون"، لافتاً الى أن "تشريع القانون له فوائد كثيرة ومنها زيادة حجم الاستثمار الأجنبي للشركات والذي سيجعل هناك تدفق أكبر للاستثمار الأجنبي في سوق العراق للأوراق المالية".