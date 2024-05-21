2024-05-21 11:30:08 - المصدر: منصة إيشان

هاجم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي الآمرلي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، متهما إياه بالتلاعب بالتعيينات بهدف “إشعال الفتنة”، على حد تعبيره. وقال الآمرلي في بيان: “في الوقت الذي نذكر فيه بتضحيات وبطولات ابناء المكون التركماني وتسطيرهم اروع الملاحم ضد الارهاب وتطهير الأرض من دنس شذاذ الآفاق ، يعمل رئيس هيئة الحشد الشعبي […]

ظهرت المقالة مهدي الآمرلي يهاجم الفياض: يتلاعب بالتعيينات ويريد “إشعال الفتنة” أولاً على ايشان.