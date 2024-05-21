2024-05-21 12:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لعام إضافي. وقال بايدن في رسالة وجهها الى الكونغرس الأمريكي ونشرها البيت الأبيض، إن العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهما وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق لا تزال تشكل تهديدا غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق وللولايات المتحدة أيضا. وأوضح، أنه “لذلك فإن حالة الطوارئ الوطنية الخاصة باستقرار العراق ستستمر سارية المفعول بعد 22 ايار 2024 لعام إضافي.