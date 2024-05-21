منتخب الشباب يحرز ذهبية سباق طواف طهران

2024-05-21 12:12:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأحرز منتخب الشباب بالدراجات الوسامَ الذهبي في منافسات طواف طهران لسباق الفردي العام لقطع مسافة 90 كم.وذكر بيان لإعلام اللجنة الأولمبية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللاعبين حسين إيهاب وعبد الوهاب غانم وسليمان محمد ومرتضى حيدر ومصطفى صفوان مثلوا المنتخب خلال البطولة".وأضاف أن "لاعب منتخب الشباب حسين إيهاب حصد الوسامَ النحاسي في منافسات الفردي بالبطولة التي يشارك فيها 45 لاعباً يمثلون تسعة منتخبات".وكان منتخب العراق قد حقق ثلاثة أوسمة في منافسات طواف مازندران الدولي عن طريق اللاعبين حسين إيهاب (وسامين)، وعبد الوهاب غانم.