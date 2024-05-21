العراق والسعودية يناقشان تفعيل الخطوط الجوية بينهما

2024-05-21 12:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

ناقش وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، سبل تطوير قطاع النقل بين البلدين. وقال بيان لوزارة النقل ان السعداوي، التقى في العاصمة السعودية الرياض الجاسر، لبحث عدد من الملفات الخاصة بمجالات النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين الشقيقين، وذلك على هامش مؤتمر مستقبل الطيران 2024 المنعقد في الرياض للفترة من 20 إلى 22 أيار الجاري. واكد وزير النقل العراقي، بحسب البيان ان قطاع النقل في العراق يشهد تطورا ونهضة كبيرة في ظل دعم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لعمل الوزارة ومشاريعها الخدمية والاستراتيجية، مشيرا الى ان قطاع الطيران شهد مؤخرا انتعاشا على مستوى