عضو لجنة امن ودفاع نيابة يلوح بأستضافة فالح الفياض و التصويت على اقالته

2024-05-21 12:16:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -





عضو لجنة امن ودفاع نيابية يلوح بأستضافة فالح الفياض والتصويت على اقالته





لوح عضو لجنة الأمن والدفاع مهدي تقي الامرلي، الثلاثاء، باستضافة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والتصويت على إقالته من منصبه.





وقال الامرلي في بيان له ان "في الوقت الذي نذكر فيه بتضحيات وبطولات ابناء المكون التركماني وتسطيرهم اروع الملاحم ضد الارهاب وتطهير الأرض من دنس شذاذ الآفاق ، يعمل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على تحقيق مصالحه السياسية والانتخابية على حساب مصلحة المواطنين التركمان".





وأضاف ان "ما يقوم به الفياض من خلال التنقلات غير المدروسة للمنتسبين بين الالوية التابعة للمكون التركماني بين محافظتي كركوك و صلاح الدين والتلاعب بالتعيينات ماهو الا مخطط مكشوف يراد منه اشعال فتيل الفتنة وترخيص دماء ابناء المكون التركماني من أجل اضعافهم وتمزيق وحدتهم والحد من قدرتهم وقوتهم".





وتابع أن "ذلك يجري بدوافع سياسية رخيصة من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي متناسيا تضحيات مناطق آمرلي وطوز خورماتو وتازة وبشير وباقي المناطق والقرى التركمانية والالآف من الشهداء".





وأردف قائلاً: "في الوقت الذي ندين فيه الأفعال غير المسؤولة من قبل الفياض، ونؤكد بأنه سيكون لنا موقف داخل مجلس النواب وسنقوم باستضافته ومن بعدها ربما يكون التصويت على إقالته من منصبه الذي يحتم عليه انصاف من ضحوا من أجل العراق لا رسم الدسائس ضدهم ووضع مخطط لتفريقهم وترخيص دمائهم".