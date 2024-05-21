التربية: أسئلة الثالث المتوسط واضحة ومن المنهاج الدراسي

2024-05-21 12:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، مشاركة أكثر من 900 ألف طالب بعموم العراق في امتحانات الثالث المتوسط.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بمشاركة أكثر من 900 ألف طالب بعموم العراق موزعين على أكثر من 5400 مركز امتحاني، انطلقت صباح اليوم، الامتحانات النهائية لمرحلة الثالث المتوسط".وأوضح: "تمت تهيئة القاعات والأجواء الملائمة للطلبة"، مؤكداً أن "وزير التربية أجرى زيارات ميدانية ووجه المدراء العامين بضرورة تأمين وتوفير جميع المستلزمات للطلبة لأداء الامتحانات والتركيز على المراكز الامتحانية البعيدة وتأمين احتياجها".وأضاف أن "العملية الامتحانية تسير بشكل ممتاز، واليوم الأول مر بشكل سلسل على جميع المستويات"، منوهاً بأن "الأسئلة واضحة من المنهاج وهناك ارتياح من قبل أولياء الأمور والهيئات التعليمية بشكل عام".وتابع أن "جميع المؤشرات، أكدت نجاح الخطط والأفكار التي وضعت من قبل الوزارة بشأن الامتحانات".