2024-05-21 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، ان تشهد محافظة ذي قار ارتفاعاً بدرجات الحرارة لتصل إلى 44 درجة مئوية بسبب منخفض جوي قادم من شبة الجزيرة العربية ترافقه كتلة هوائية حارة.وذكر بيان للهيئة، ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ذي قار ستتأثر بالمنخفض الجوي الحراري القادم من...

The post الحر اللاهب يصل.. منخفض جوي يرفع درجة حرارة ذي قار لـ44 appeared first on شبكة اخبار الناصرية.