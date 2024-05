2024-05-21 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المحلية أكملت ملف توزيع قطع الاراضي وعازمة، فيما أكد عزمها على التوسع في هذا الملف. وقال الغزي في لقاء على شاشة “تلفزيون الناصرية”، إن “ملف قطع الأراضي، أحد أهم الملفات التي واجهت الحكومة المحلية...

