ذي قار: نجاح عملية [قلب] بتقنية تستخدم لأول مرة في مستشفى الناصرية

2024-05-21 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نجح فريق طبي في مستشفى الناصرية للقلب، اليوم الثلاثاء، بإجراء عملية قلب بتقنية حديثه يطلق عليها Minimally Invasive (mics) “عملية القلب المفتوح طفيفة التوغل عن طريق فتحه جانبية بدون فتح المنتصف الصدري”. وذكر بيان للمستشفى، ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، أن “هذه العملية تجرى لأول مرة في...

