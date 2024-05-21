بغداد.. إنخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار

2024-05-21 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، انخفاضًا طفيفًا في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 145,400 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن " اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146,750 دينار، بينما بلغ الشراء 144,750 دينار لكل 100 دولار".